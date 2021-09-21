دبي تستضيف أول بطولة «تاي بريك تنس» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - وام

بدأت أمس عملية بيع التذاكر الخاصة ببطولة التنس «تاي بريك تنس»، نسخة المنافسات القصيرة والسريعة من رياضة كرة المضرب، والتي تستضيفها دبي مساء 22 أكتوبر 2021، في «كوكا كولا أرينا» ضمن «سيتي ووك».

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذا النوع من سلسلة منافسات التنس بالمنطقة بمشاركة عدد من أبرز اللاعبين العالميين، الذين سيتنافسون في سلسلة من الأشواط السريعة الحاسمة لتحديد من سيفوز باللقب ويحصل على الجائزة البالغة قيمتها 500,000 درهم.

وتشكل سلسلة بطولة «تاي بريك تنس» (TB10) جزءاً من السلسلة العالمية التي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2015 في «رويال ألبرت هول» بالعاصمة البريطانية لندن.

ومن المنتظر أن تستقبل البطولة اللاعب الفرنسي غايل مونفيس، الفائز بلقب الفردي في الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس (ATP) عشر مرات، ويحظى بمكانة بارزة بين أوساط الجمهور، كما سيشارك اللاعب البريطاني، دان إيفانز، الفائز ببطولة موراي ريفر المفتوحة في ملبورن لهذا العام.

وقال جيمي بون، مدير البطولة: «إنها إضافة قوية إلى الروزنامة الرياضية في دبي، ونحن متحمسون لرؤية بعض أبرز اللاعبين العالميين يأتون لاستعراض مهاراتهم بهذه اللعبة المشوقة».

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