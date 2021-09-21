سالم عبد الرحمن يطارد صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة ـ عدنان الغربي

تفوّق سالم عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني للشطرنج على الأمريكي موكي هانز ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وبهذا الفوز صعد سالم عبد الرحمن إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بـ2.5 نقطة ليشدد الملاحقة على ثنائي الصدارة الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي برصيد 3 نقاط.

وأعطى شارة انطلاق الجولة الثالثة، رجائي السوسي الحكم والمنظم الدولي والمدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج.

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