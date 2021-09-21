«شرطة دبي» بطل سباق الموسم الرياضي للدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

هنأ العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، «كارلا اوبرزهولزر» بطلة جنوب أفريقيا لعام 2021، من فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات، على فوزها بالمركز الأول في سباق الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، في منطقة نزوى .

وأشاد العقيد علي خلفان المنصوري بجهود البطلة كارلا اوبرزهولزر، الذي أثمر عن فوز شرطة دبي على مستوى الدولة في السباق، وتعزيز مكانة الفريق، كأحد أفضل فرق الدراجات في الإمارات.

من جانبها، قالت كارلا وبرزهولزر: أنا سعيدة بانضمامي إلى فريق شرطة دبي، وفوزي في المشاركة الأولى على مستوى الدولة.

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