«فيكتوري» بطل «واقف» مونديال الدراجات المائية

المصدر: أولبيا - البيان الرياضي ووام

توج فريق الفيكتوري بطلاً لمنافسات واقف جي بي 1 في الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، التي اختتمت أول من أمس، في مدينة أولبيا الإيطالية، بمشاركة 50 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

وحقق متسابق الفريق البطل العالمي، المصنف الأول النمساوي كيفين رايتيرر، المركز الأول عن جدارة واستحقاق، على متن دراجة فريق الفيكتوري رقم 90، بعدما برهن تفوقه وقدراته الفنية، بعد تصدره سباق الزمن في اليوم الأول، ثم تمسكه بالقمة في السباق الرئيس، الذي تألف من ثلاث مراحل، أنهاها جميعها متصدراً، ليحصد (العلامة الكاملة) من النقاط برصيد 75 نقطة.

كما حقق راشد الملا نجم فريق أبوظبي للرياضات البحرية «الدراجات المائية»، العلامة الكاملة في فئة الحركات الاستعراضية بالجولة الافتتاحية للبطولة، وتوج بطلاً لهذه الفئة، بعد حصوله على العلامة الكاملة، وتحقيقه النقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية المسؤولة في هذه الفئة «50 نقطة».

فيما واصلت نجمة فريق أبوظبي، إيما نولي، عروضها المتميزة، بتحقيق المركز الثالث مع نهاية الجولة في فئة واقف سيدات «جي بي 1»، ووصولها للنقطة رقم 56، بالرغم من تعرضها لحادث في المرحلة الختامية، أبعدها عن الصدارة.

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وعاند الحظ قليلاً بطلنا الصاعد سلمان يونس العوضي، قائد دراجة فيكتوري رقم 7، والذي احتل المركز السابع بـ 37 نقطة، في انتظار مواصلة مشوار البطولة العالمية، والذي يشمل محطتين مقبلتين في الكويت والشارقة، ليعزز موقفه في المنافسة، في أول ظهور له بشعار فريق الفيكتوري.

نجاح

أبدى محمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، سعادته الكبيرة بنتائج الفريق في مشاركته بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، وفوز المتسابق كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري 90، بالمركز الأول لفئة واقف جي بي1.

مشيراً إلى أن هذه النتيجة ليست غريبة على متصدر التصنيف العالمي، وحامل اللقب في السنوات الماضية، والدليل ما حققه من نتائج باهرة خلال مراحل الجولة، وضعته في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وأوضح المري أن بطلنا سلمان العوضي، قائد دراجة فيكتوري 7، قدم أداءً لافتاً، لكن ظروف المشاركة، والإعداد القصير لم يتح له الفرصة لإظهار مقدراته بشكل أفضل، لكنه، وفي الجولتين المتبقيتين، يُنتظر منه الكثير، ومُتوقع منافسته لكيفين على لقب هذه الفئة، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من الطاقم الفني والمرافق للوفد، في تجهيز الدراجتين قبل وأثناء المنافسات.

وقال سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية: «نواصل جني ثمار الإعداد الجيد للموسم الحالي، ونستمر في وضع بصمة باسم الإمارات في كل المشاركات، نفخر كثيراً بصناعة بطل إماراتي مثل الملا في هذه البطولة، استطاع في مواسم متعاقبة، الفوز باللقب».

من ناحيته، عبّر راشد الملا عن سعادته بأن يكون متصدراً للجولة في ختام المنافسة بالعلامة الكاملة من النقاط، وقال: «ليس من السهل المنافسة أمام كبار وأبطال في هذه الفئة.

وبالرغم من ذلك، تمكنت من تقديم فاصل استعراضي، انتزعت من خلاله أعلى النقاط، ولا شك أن دعم ومساندة الفريق بكل عناصره لي، ساهمت في تحقيقي لهذا الإنجاز، وأتوجه بالشكر لإدارة فريق أبوظبي، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الذي وفر لي كل مقومات النجاح، وأعد الجميع بتقديم مستوى أفضل في الجولات المقبلة».

دعم

عبّر كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري رقم 90، المتوج بلقب فئة واقف جي بي 1، عن امتنانه للجهود الكبيرة، والدعم الفني الذي قدمه له نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث استطاع التغلب على كافة الظروف، والتجهيز باحترافية لاقتناص اللقب، ومواصلة إنجازاته في البطولة العالمية. وقال كيفين إن ظروف المنافسة، قد ساعدته كثيراً، خاصة أنه يحب المنافسة في المياه المفتوحة، التي تعطي المزيد من الإثارة والمتعة مع منافسين أقوياء.

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