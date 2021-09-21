مربط دبي يتوج بالذهب في «براغ الدولية»

المصدر: براغ - البيان الرياضي

جدد الإنتاج الجديد لمربط دبي للخيول العربية، حضوره الذهبي في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية، التي اختتمت أطوارها التنافسية المثيرة، مساء أول أمس، في العاصمة التشيكية براغ، بإحرازه ذهبية بطولة المهرات، عبر المهرة «دي جهراء».

التزام بالجودة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي، عن سعادته بالتألق الذهبي المتميز للمهرة «دي جهراء»، وقال التوحيدي:«إنجاز دي جهراء في البطولة، تأكيد على الحضور العالمي لإنتاجنا المحلي. وسيظل الالتزام بالجودة والإنتاج المتطور، أحد أهم مبادئنا في المشاركات المحلية والدولية.

وقد أكد إنتاجنا هذا الموسم، أهميته في ميادين المنافسات، وحقق أفضل الإنجازات لصالح مربطنا، وغيره من المرابط. وسيكون مزاد إكسبو 2020، مناسبة جيدة أمام جميع المعنيين بتطوير إمكانات مرابطهم من الجودة، وتحسين أسس إنتاجهم من الخيل العربية».

بدوره، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن بطولة براغ الدولية تحتفظ لمربط دبي بسجل ناصع من الألقاب الذهبية، على غرار كل البطولات الدولية في الموسم. وقال المرزوقي: «نحن سعداء بإنجاز المهرة دي جهراء، أمام مجموعة متميزة من أجمل مهرات العالم. وهي قد عززت إنجازات المربط في الموسم الخارجي، الذي كان ناجحاً بامتياز».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز