معسكر ناجح لفتيات كرة الطاولة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أقام اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، معسكراً داخلياً ناجحاً للفتيات خلال عطلة نهاية الأسبوع الدراسية على فترتين، وكانت الفترة الأولى من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، والفترة الثانية من 16 إلى 18 من الشهر نفسه، في صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وضم المعسكر، لاعبات من أندية العروبة والشارقة لرياضة المرأة، وتحت إشراف مدربة السيدات باتحاد الطاولة، وأقيمت التدريبات على فترتين يومياً، واشتملت على تدريبات بدنية وتدريبات على المهارات الأساسية وخطط المباريات.

كما أقيمت بعض المباريات الودية بين اللاعبات على هامش التدريبات، وفي اليوم الختامي للمعسكر، أقيمت بعض المباريات مع اللاعبات المقيمات من أندية الجاليات المختلفة.

وصرحت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة تطوير كرة الطاولة النسائية، أن المعسكر يعتبر أول تجمع للفتيات من فترة طويلة، وبعد توقف النشاط للفتيات لمدة أكثر من عام كامل، وقالت: «نحاول قدر المستطاع استعادة المستوى الفني والبدني للفتيات بالتعاون مع أنديتهم». وتوجهت بالشكر إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة على استضافة المعسكر وتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح المعسكر وظهوره بالمظهر المشرف، ونوهت إلى أنها لاحظت أن عودة الفتيات إلى التدريبات اتسمت بالحماس والهمة.

كما أكدت على تطور الأداء الفني للاعبات في الفترة الثانية من المعسكر، مقارنة بالفترة الأولى خلال تلك الفترة القصيرة، وأوضح أن الاتحاد يقوم بإعداد برنامج جولات لمدربة الاتحاد على أندية العروبة والشارقة لانتقاء المواهب والمساعدة في تدريب الفتيات المرشحات للمشاركة مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

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