الكمالي والشامسي إلى دور الـ 16 في مونديال السنوكر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

تأهل خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي ثنائي منتخبنا الوطني للسنوكر، إلى دور الـ 16 في بطولة العالم لـ 6 كرات، المقامة في الدوحة، وتخطى الكمالي لاعب أفغانستان محمد ريس بنتيجة 5 - 3، فيما فاز الشامسي على لاعب إيرلندا كريك، بنتيجة 5 - 4، بعد مباراة مثيرة، في حين شهدت تقارب النتيجة، قبل أن يحسم الشامسي الموقف في الشوط الأخير.

وامتدح محمد عبد الله رئيس الوفد، وصول اللاعبين لمرحلة متقدمة في بطولة العالم، وأكد لـ «البيان الرياضي» أن الكمالي والشامسي، قدما مستويات رفيعة منذ انطلاقة البطولة، وترجما تألقهما لنتائج مميزة بداية من التأهل من مرحلة المجموعات، ثم الوصول لدور الـ 32، ثم إلى دور الـ 16 ضمن نخبة نجوم اللعبة في العالم، مشيراً إلى أن المنافسة قوية، في وجود أفضل لاعبي العالم.

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