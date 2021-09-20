الكاراتيه يشارك في معرض «رياضة الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، أن «لعبة الكاراتيه من الرياضات المهمة التي نعول عليها في مشاركاتنا القارية والدولية، وانطلاقاً من هذا المفهوم، يحرص المسؤولون باتحاد اللعبة، على وضع الخطط الكفيلة بالوصول إلى منصات التتويج في كل المناسبات التي نوجد فيها»، جاء ذلك، خلال حديثه عن معرض رياضة الإمارات، ومشاركة الكاراتيه في هذا الحدث الرياضي الكبير، معتبراً تلك المشاركة، فرصة ذهبية لعرض إنجازاتهم، وإبرازها لتكون مرجعاً للأجيال الحالية، لأنه، حسب قوله «من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر».

وأكد الرزوقي على ضرورة وأهمية التوثيق للمحافظة على إرثنا الرياضي، وما حققناه على مدى خمسة عقود، قائلاً: «هذا الأمر هو مسؤولية الجميع، معرض الإمارات فرصة للاطلاع على مكتسباتنا الرياضية، وتسليط الضوء على دور الأسرة الرياضية، وأبطال الإمارات الذين ساهموا في إبراز ما قام به الرعيل الأول في خدمة المسيرة الرياضية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النجاحات والتتويج».

ويضيف أن المعرض سيأخذ منعطفاً جديداً، بعد الإعلان عن تخصيص جناحين، أحدهما للمؤسس القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآخر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، نظراً لإسهامات باني نهضة الدولة ودعمه اللا محدود للرياضة والرياضيين، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات العالمية.

إضافة إلى المنشآت الحديثة، في مقدمها مدينة زايد الرياضية، واستضافة الأحداث العالمية، والصعود لمونديال إيطاليا عام 1990، فيما ساهمت أم الإمارات في دعم مسيرة الرياضة النسائية، ما أثمر عن تحقيق المرأة الإماراتية، العديد من الإنجازات المحلية والعالمية.

واختتم رئيس اتحاد الكاراتيه، تصريحاته مشيداً برعاية ودعم الهيئة العامة للرياضة لهذا الحدث، كما أثنى على الدور البارز الذي قام به صاحب الفكرة، عبد الله مراد منسق عام المعرض، وشركة بي بي للخدمات الرياضية، والجهد الذي بذل للحصول على موافقات الأندية العالمية وأساطير الرياضة.

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