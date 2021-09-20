«تحدي الفجيرة لبناء الأجسام» غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام ومصارعة الذراعين غداً وتستمر حتى الجمعة المقبل، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام غداً الوصول للجاهزية التامة لاستقبال منافسات البطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي بمشاركة أكثر من 400 رياضي من 22 دولة في العالم.

وسيقام اعتباراً من اليوم ميزان بطولة مصارعة الذراعين التي يشارك فيها 40 لاعباً بينهم عدد من أبرز لاعبي العالم من جورجيا وأمريكا والذين يتصدرون الواجهة العالمية في اللعبة، بينما ستقام المنافسات الفعلية عند العاشرة صباح يوم غد الأربعاء على أن يقام ميزان البطولة مساءً، ويقام عرض منافسات بطولة الفيزيك يوم الخميس القادم وتقام في اليوم التالي منافسات بناء الأجسام.

وتفقد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام الاستعدادات النهائية قبل انطلاق المنافسات بحضور رئيس اللجنة المنظمة محمد بن ماجد وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة، واستمع إلى إيجاز من مدير البطولة خليل معروف مبدياً إعجابه بالترتيبات التي يواصل فريق العمل القيام بها، مؤكداً أن الخبرة التي يتمتع بها المنظمون تمهد لنسخة نموذجية تحتضنها إمارة الفجيرة.

وأكد محمد بن ماجد أن البطولة ستظهر بصورة استثنائية عن النسخ الماضية تزامناً مع عام الخمسين، داعياً إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا متمنياً المزيد من النجاح للمشاركين لتحقيقهم تطلعاتهم في الفوز بالمراكز الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز