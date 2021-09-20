ألعاب «كلباء الشاطئية» نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - وام

ينظم مجلس الشارقة الرياضي، دورة كلباء للألعاب الشاطئية في مدينة كلباء، خلال نوفمبر المقبل، وتشمل 7 ألعاب، وهي القدم الشاطئية والطائرة الشاطئية والسلة الشاطئية، والجري على الشاطئ لمسافة 10 كلم، والتجديف والسباحة المفتوحة والترايثلون، وتقام الدورة تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، واعتمد المجلس تشكيل اللجنة المنظمة، برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، مديراً للدورة، وسعيد المزروعي مساعداً لمدير الدورة، رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وعبد الله الدرمكي رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعلي المراشدة رئيساً للجنة الإعلام، وخلفان علي رئيساً للجنة التسويق، والرائد ماجد سلطان رئيساً للجنة الأمنية، فيما يترأس اللجنة الفنية عبد الملك جاني، وعضوية ممثلين من اتحادات الألعاب السبعة.

وأكد عيسى هلال رئيس المجلس، أن دورة كلباء للألعاب الشاطئية، تعد امتداداً لفعاليات المجلس، التي تهدف إلى تأكيد مكانة الرياضة في الإمارة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، من خلال توفير بيئة صحية رياضية سليمة لأندية الإمارة، من خلال تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات لمختلف فئات المجتمع، ومختلف الأعمار والجنسيات، وجعل الرياضة أسلوب حياة، وقال: نبارك للجنة المنظمة، تنظيم النسخة الأولى من الدورة، برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسيتم تنظيم الفعالية، ضمن خطة المجلس في التنوع واختيار مواقع مختلفة في مدن الإمارة، حيث تلعب الرياضة دورها في الترويج للسياحة، بالمشاركات المميزة لأفراد المجتمع، والاستمتاع بجمال المدن التي تقام فيها الفعاليات، وهي من المكاسب الحقيقية في التنظيم والإعداد لمختلف الفعاليات، والتميز فيها، وزيادة أعداد ممارسي الرياضة بمختلف أنواعها، ونأمل لهم تحقيق النجاح، كما حققته الفعاليات السابقة.

اجتماع

وعقدت اللجنة التنظيمية لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، اجتماعها الأول في مقر نادي اتحاد كلباء، وتم استعراض الهيكل التنظيمي للجنة المنظمة، ومهام ومسؤوليات اللجان العاملة، بالإضافة إلى مهام أعضاء اتحادات الألعاب الرياضية المشاركة، ومحاور التنظيم والدعم اللوجستي والإداري والفني للدورة، كما تم اعتماد مكتب الإشراف العام، التابع لمدير الدورة، والذي يضم في عضويته كلاً من زكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام، وخالد محمد أحمد ومحمد محمود شلش.

جهود

وأكد عبد الملك جاني ضرورة تضافر الجهود، من أجل ظهور الدورة بالشكل الذي يليق بإمارة الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتنظيم فعاليات متنوعة في المنطقة الشرقية، وإبراز المعالم السياحية في الإمارة، وحتى تكون هذه الدورة تجربة لإقامة دورات شاطئية عربية ودولية خلال الفترة المقبلة، وقال: سيتم متابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، في اللجان الفرعية، وفق الخطة الموضوعة، والهادفة لتوفير جميع التسهيلات والترتيبات الخاصة بالدورة، بما يترجم خطط المجلس في تحفيز أفراد المجتمع على المشاركات المستمرة في الفعاليات المختلفة، وسيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة، من أجل الإعلان عن موعد انطلاق البطولة، والألعاب الرياضية التي تصاحب الدورة، واعتماد الشعار الترويجي.

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