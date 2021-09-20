نتائج متميزة لشرطة أبوظبي في «آيرون مان»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق فريق شرطة أبوظبي المشارك نتائج متميزة في بطولة العالم للرجل الحديدي «آيرون مان»، التي أقيمت في مدينة سان جورج بولاية يوتا الأمريكية، محققاً أرقاماً جديده تضاف لسجلات شرطة أبوظبي في الإنجازات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وكانت البطولة انطلقت في الفترة من 15 ولغاية 19 سبتمبر الجاري في مسابقات السباحة لمسافة 1.93 والدراجات الهوائية مسافة 90.1 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً، وذلك وسط منافسات كبيرة بين المشاركين من مختلف دول العالم.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية السباق العالمي في مواجهة تحد رياضي جديد في بطولة عالمية كبيرة لنقل الصورة الحضارية والمضيئة المميزة عن دولة الإمارات عالمياً والتأكيد على دورها العالمي في رياضة الترايثلون وغيرها من الأنشطة الرياضية.

وشارك في البطولة من شرطة أبوظبي اللاعب عبدالله اللقيطي، والذي تأهل في بطولة الرجل الحديدي والتي أقيمت في مملكة البحرين الشقيقة، وحصل على المركز الثالث خليجياً، واللاعب ساري الحمادي والذي تأهل في بطولة الرجل الحديدي بمسقط في سلطنة عمان الشقيقة، وحصل على المركز الأول خليجياً، واللاعب نايف المرزوقي والذي تأهل في بطولة الإمارات للرجل الحديدي وحصل على المركز الثاني على مستوى مواطني الدولة.

وأكد العقيد عصام عبدلله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، دعم القيادة الشرطية لمثل هذه الإنجازات الرياضية المتميزة بهدف رفع الكفاءة البدنية والذهنية للمنتسبين، لافتاً إلى الحرص المستمر على الارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كل المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

وأشار إلى أن مشاركة الفريق في بطولة العالم للرجل الحديدي تسجل رقماً رياضياً مهماً لشرطة أبوظبي في سجلات البطولات العالمية ووصولها إلى مستويات ريادية متميزة على المستوى الدولي.

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