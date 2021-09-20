إنجاز إماراتي جديد.. الملا بطلا لمونديال الدراجات المائية في إيطاليا

المصدر: وام

حقق راشد الملا نجم فريق أبوظبي للرياضات البحرية " الدراجات المائية " العلامة الكاملة في فئة الحركات الاستعراضية بالجولة الافتتاحية لبطولة العالم التي أقيمت في مدينة أولبيا بجزيرة ساردينيا الإيطالية.

وتوج الملا مساء أمس بطلا لهذه الفئة بعد حصوله على العلامة الكاملة وتحقيقه النقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية المسؤولة في هذه الفئة " 50 نقطة"، فيما واصلت نجمة فريق أبوظبي إيما نولي عروضها المتميزة بتحقيق المركز الثالث مع نهاية الجولة في فئة واقف سيدات "جي بي 1 " ووصولها للنقطة رقم 56 بالرغم من تعرضها لحادث في المرحلة الختامية أبعدها عن الصدارة.

وكان الملا قد بدأ مشواره في المرحلة الأولى للبطولة بإحراز 25 نقطة في فئة الإستعراض متفوقا على أبرز المرشحين وهو الإيطالي روبيرتو مارياني، ثم استمر الملا في الصدارة بإحراز المركز الأول في المرحلة الثانية، حيث تصدر الترتيب العام لفئة الإستعراض بـ 50 نقطة وتبعه في الوصافة مارياني، وبذلك سجل الملا أقوى بداية في الدفاع عن اللقب الذي يحمله لثلاث مواسم متتالية.

وكانت إيما نولي متسابقة فريق أبوظبي قد قدمت مستوى متميزا على ثلاث مراحل لفئة واقف سيدات "جي بي 1 " حيث حققت في المرحلة الأولى المركز الثاني، ثم أحرزت المركز الثالث في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة تصدرت إيما السباق حتى الدورات الأخيرة التي تعرضت خلالها لحادث تصادم مع دراجة أخرى لتنهي الجولة في المركز الثالث وتحافظ على آمالها قوية في الدفاع عن لقب هذه الفئة، حيث تعد المصنفة الأولى عالميا في فئة واقف سيدات جي بي 1.

وتقدم سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي .. مؤكدا أن المتابعة والإهتمام بدعم الفريق هي الأساس في أن يكون أبطاله أصحاب الريادة والتميز دائما في كل مشاركاتهم البحرية، كما توجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي المشرف والمتابع لنشاطات فريق أبوظبي في مختلف مشاركاته الدولية.

وقال : " نواصل جني ثمار الإعداد الجيد للموسم الحالي، ونستمر في وضع بصمة باسم الإمارات في كل المشاركات، نفخر كثيرا بصناعة بطل إماراتي مثل الملا في هذه البطولة استطاع في مواسم متعاقبة الفوز باللقب وتسجيل نفسه بطلا في فئة الحركات الإستعراضية لثلاث مواسم متتالية، وهو مرشح بقوة للوصول للقب الرابع هذا الموسم ".

وكشف الرميثي عن غياب مشاركة البطل راشد الطاير في هذه الجولة بعد تعطل دراجته قبل المنافسات بأيام قليلة حيث كان من المقرر أن يشارك في فئة جالس محترفين، ولكن بسبب بعض الأمور الفنية غاب عن الجولة الإفتتاحية .. وقال : " سيكون التركيز لاحقا على المشاركة في الجولة الثانية من البطولة والتي من المقرر أن تقام في الكويت في نوفمبر القادم ".

من ناحيته عبر راشد الملا عن سعادته بأن يكون متصدرا للجولة في ختام المنافسة بالعلامة الكاملة من النقاط .. وقال : " ليس من السهل المنافسة أمام كبار وأبطال في هذه الفئة، وبالرغم من ذلك تمكنت من تقديم فاصل استعراضي انتزعت من خلاله أعلى النقاط، ولا شك أن دعم ومساندة الفريق بكل عناصره لي ساهمت في تحقيقي لهذا الإنجاز، وأتوجه بالشكر لإدارة فريق أبوظبي ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الذي وفر لي كل مقومات النجاح، وأعد الجميع بتقديم مستوى أفضل في الجولات المقبلة".

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