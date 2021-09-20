الملا يتصدر «الاستعراضية» في مونديال الدراجات المائية

المصدر: أولبيا - وام

حقق راشد الملا نجم فريق أبوظبي للاستعراض على الدراجات المائية، لقب المرحلة الأولى من فئة الاستعراض في افتتاح بطولة العالم للدراجات المائية، بمدينة أولبيا بإيطاليا، متصدراً بالنقطة 25 في مشواره للاحتفاظ باللقب العالمي للنسخة الرابعة على التوالي.

من جهة أخرى، حققت بطلة فريق أبوظبي إيما نيلي المركز الثاني في المستوى العام، في المرحلة الأولى من فئة واقف سيدات جي بي 1، وتخطط اللاعبة لإنهاء المرحلة الثالثة من هذه الفئة في مركز متقدم كي تضمن الصدارة ورصيداً من النقاط يمنحها الفرصة لمواصلة المنافسة على اللقب، وتعد إيما أحدث الوجوه المنضمة لفريق أبوظبي للدراجات المائية وبدأت مشوار المنافسة مع الفريق في نهاية موسم 2019.

وأشاد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالمستوى المتميز لأبطال فريق أبوظبي في بداية مشوار الجولة، متمنياً لهم الاستمراربنفس التميز، وقال: نريد أن نحقق ألقاباً جديدة وأن نصل إلى المنصة كما تعودنا في مشاركاتنا العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز