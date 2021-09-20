النصر يطالب بإعادة مباراته والبطائح في السلة

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

طالب نادي النصر، اتحاد كرة السلة، بإعادة مباراته ضد البطائح، التي أقيمت أول من أمس، بسبب أخطاء وصفها بـ «الكارثية» والمتعمدة ضده.

وانتهت المباراة بفوز البطائح 82 - 80، لكن النصر اعتبر أن خسارته كانت بـ «فعل فاعل»، لعدم حيادية مراقب المباراة، والد أحد لاعبي الفريق المنافس، وتأثيره المباشر في قرارات الحكام.

وأضاف النصر في رسالة رسمية إلى اتحاد اللعبة: «قام الحكام باحتساب 4 أخطاء فنية، وخطأ سلوك غير رياضي، علاوة على الأخطاء الشخصية التي تم احتسابها في توقيتات قاتلة من زمن المباراة، بجانب التغاضي عن الأخطاء السلوكية والفنية والمخالفات الأخرى لصالح المنافس».

وطالب النصر بإعادة المباراة محل الاحتجاج، وتطبيق العقوبات المناسبة بحق الحكام والمخالفين ومراقب المباراة، الذي قبل مهمة المراقبة، على الرغم من تعارض المصالح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز