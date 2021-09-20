3 انتصارات للإمارات في مونديال السنوكر

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم )

حقق لاعبا الإمارات عبد الرحمن الشامسي وخالد الكمالي 3 انتصارات في بداية مشوارهما في بطولة العالم للسنوكر«6 كرات» في الدوحة، وحقق الشامسي الفوز على الكويتي أحمد أبل 5 - 2، والعماني صادق الفارسي 5 - 1 في أول جولتين، وتغلب الكمالي على السعودي أيمن العامري 5 - 0، وخسر من النمساوي فلوريان نيسلي.

وأوضح محمد عبد الله رئيس الوفد، إن المنافسة قوية في وجود نخبة نجوم اللعبة في العالم، مشيراً إلى أن النتائج الأولية التي حققها لاعبو منتخبنا تعتبر جيدة، لا سيما بعد الغياب الذي امتد قرابة العامين جراء «جائحة كورنا» وتوقف البطولات في كل العالم.

وكان منتخب السنوكر شارك في بطولة آسيا بالدوحة، وشهدت وصول خالد الكمالي للدور ربع النهائي.

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