«خلوة شرطة دبي» تناقش تطوير المنظومة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي «خلوة الرياضيين» الأولى، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بهدف مناقشة تطوير المنظومة الرياضية لمجلس الرياضيين بشرطة دبي، والتوجهات المستقبلية، وتحويل التحديات إلى فرص، عبر وضع خطط وتصورات هادفة تدعم الرياضيين من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي.

ونُظمت الخلوة في مقر مجلس دبي الرياضي، واستضافت خلالها، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء متقاعد محمد سعيد المري، وناصر أمان آل رحمه، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والرائد دكتور خبير سعيد ثاني المري، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، ونائبته الدكتورة مريم المطروشي، وعبير الخاجة مدير الاتصال والتسويق بالإنابة بمجلس دبي الرياضي، والملازم العنود مبروك السعدي، أمين سر مجلس الرياضيين، وأعضاء مجلس الرياضيين بشرطة دبي ومشاركين من مجلس دبي الرياضي.

تعاون وتواصل

وفي افتتاح الخلوة قال سعيد حارب: إن الشراكة مع شرطة دبي هي من الأمور التي نفخر بها في مجلس دبي الرياضي، لما تقوم به شرطة دبي من دور أساسي ومهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع بشكل عام، وفي الفعاليات الرياضية التي تنفذ في الإمارة بشكل خاص، وإن شرطة دبي سباقة في مبادراتها ونشاطها الرياضي منذ القدم، وعملنا معاً على العديد من المشاريع المشتركة التي كان لها أثر إيجابي على المجتمع وعلى الرياضة، وإن هذه الخلوة أحد أوجه التعاون المستمر، والذي سوف يثمر ويحقق نتائج مشتركة وهادفة تدعم المجتمع الرياضي.

من جانبه، قال اللواء متقاعد محمد سعيد المري: إنني سعيد بهذه الدعوة للمشاركة في الخلوة، وأعتز وأفخر بكل الرياضيين في شرطة دبي، والذين لهم بصمات وإنجازات واضحة، ودور مهم في مختلف المجالات الرياضية على مستوى الإمارة والدولة، فشرطة دبي زاخرة بالمواهب في مختلف المجالات بما فيها المجال الرياضي، وإن خلوة اليوم هي مسؤولية على عاتقكم كمجلس للرياضيين في شرطة دبي للوصول والخروج بمخرجات هادفة تحقق الأهداف وتدعم الرياضيين في شرطة دبي.

بدوره أوضح الرائد دكتور خبير سعيد المري، أن هذه الخلوة أتت في إطار متابعة مجلس الرياضيين في شرطة دبي، لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بشأن إطلاق مبادرات وبرامج تطويرية للرياضيين من منتسبي القيادة العامة لشرطة دبي، لدعمهم بشكل أكبر وإبراز دورهم، ورفع مستوى أداء المنظومة الرياضية في شرطة دبي.

وأكد الرائد سعيد المري، أن الخلوة حققت نجاحاً مهماً، وخرجت بالعديد من التصورات والتوصيات التي سيتم عرضها على القيادات العليا في شرطة دبي للاعتماد والإطلاق والتنفيذ، والتي ستشكل نقلة نوعية في الدعم والبرامج للرياضيين في شرطة دبي، وكذلك الشراكات مع القطاع الخاص وبرامج خاصة لدعم المرأة والرياضة النسائية، وصناعة الأبطال، وكذلك عمل مقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية الفنية في مجال إدارة التدريب الرياضي.

توجهات وفرص

وأوضحت الدكتورة مريم المطروشي، أن الخلوة تضمنت محورين أساسيين، وهما التوجهات المستقبلية، وتحويل التحديات إلى فرص، بحيث تم توزيع المشاركين في الخلوة إلى 4 مجموعات، ناقشوا المحاور وعملوا على صياغة توصيات وتصورات تطويرية، ومقترحات تسهم في بناء منظومة عمل للمجلس.من جانبه، قال النقيب عبدالله المري، عضو مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن مبادرة «خلوة الرياضيين» تدعم بشكل كبير عملية تنظيم وتطوير كل الجوانب المتعلقة بالرياضيين من موظفي شرطة دبي بشكل أكبر. بدورها قالت الملازم العنود، إن تعاون مجلس الرياضيين في شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي يعد خطوة مهمة في تطوير الجانب الرياضي.

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