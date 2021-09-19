مهرجان رياضي للطلاب الجدد في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

شهدت ملاعب وصالات المجمع الرياضي في جامعة الشارقة، فعاليات «مهرجان اليوم الرياضي للطالب الجديد»، الذي تحرص عمادة شؤون الطلاب على تنظيمه سنوياً، للترحيب بالطلاب الجدد، بمشاركة الطلاب القدامى وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بحضور الأستاذ الدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب، والكابتن صلاح طاهر العامري رئيس قسم النشاط الرياضي بالعمادة، والدكتور هشام عبد الحليم رئيس قسم إدارة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، والمدربين الرياضيين بعمادة شؤون الطلاب، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

ويهدف اليوم الرياضي، إلى كسر الحاجز النفسي للطلاب الجدد، من خلال مشاركتهم مع الطلاب القدامى والأساتذة وأعضاء الهيئة الإدارية، في المنافسات الرياضية سوياً، كما يهدف اليوم الرياضي، إلى تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الرياضية التي يقيمها قسم النشاط الرياضي خلال العام الأكاديمي، إلى جانب إعطاء الطلاب الجدد، فرصة لإبراز مواهبهم وتميزهم، ليتم اختيارهم ضمن منتخبات الجامعة في الفرق الرياضية المختلفة، تمهيداً لمشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية، خلال فترة دراستهم، إلى جانب التأكيد على دور الأنشطة اللاصفية في الجامعة، ودورها في إعداد وصقل شخصية الطالب، بجانب الدراسة الأكاديمية، حيث تعمل الأنشطة بصفة عامة على إكساب الطلاب مهارات العمل بروح الفريق الواحد، واستثمار المواهب والطاقات بصورة إيجابية.

نتائج

وحقق فريق كلية الطب، الفوز في مسابقة كرة القدم، وحصل فريق الموارد البشرية على لقب مسابقة الكرة الطائرة، وتفوق فريق أعضاء الأسرة الجامعية في مسابقة كرة السلة، كما فاز الطالب عبد الكريم أبو علي في مسابقة القوة البدنية فئة وزن خفيف، وفي القوة البدنية فئة وزن متوسط، فاز الطالب تود واسي، وفاز الطالب أحمد فياض في القوة البدنية فئة وزن ثقيل، وفي مسابقة السباحة الحرة للكادر التدريسي والإداري، فاز عبد المنعم عبد الله من الإدارة المالية، وفي مسابقة السباحة الحرة للطلاب، فاز الطالب أحمد نيازي من كلية الهندسة.

وفي نهاية حفل الافتتاح، كرم مدير الجامعة، يرافقه عميد شؤون الطلاب، الجهات الداعمة، وعدداً من الشخصيات المجتمعية، كما كرم عدد من الطلاب المتميزين رياضياً منهم، طالب الدكتوراه خميس المهيري المتميز في تدريب اللياقة البدنية، والطالب على صلاح العامري، لتحقيقه عدداً من الإنجازات المحلية والدولية في القوة البدنية.

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