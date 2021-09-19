استقبال حافل لمنتخب الدراجات بطل طواف صلالة الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كانت الورود في استقبال منتخبنا الوطني للدراجات عند عودته قادماً من العاصمة العمانية مسقط في أعقاب مشاركته وصدارته للترتيب العام لطواف صلالة الدولي للدراجات الهوائية، وحصول دراج المنتخب جابر المنصوري على صدارة الفردي العام للطواف محققاً القميص الأزرق، وخالد معيوف القميص الأخضر كصاحب أعلى نقاط، كان في استقبال بعثة المنتخب الوطني منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام بالاتحاد.

وكانت بعثة منتخبنا البطل ضمت 7 دراجين واعدين هم: أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف معيوف، سعيد سويدان، ومحمد حميد الصباغ، برفقة المدير الفني للمنتخبات الوطنية عبد الله سويدان، ومدير المنتخب الوطني حمد الطنيجي، وفني الدراجات جمال زرواطي، وكل من الحكمين المرافقين سيف سرور الشرقي، وعلي سيف اليعربي.

من جانبه حرص منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد خلال مراسم الاستقبال على إهداء الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً أن ما تحقق يتزامن مع فرحتنا بذكرى 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.

وأشاد منصور بوعصيبة بحجم العطاء والحرص على الفوز والظهور المشرف للمنتخب الوطني خلال الطواف الذي جمع العديد من الفرق والمنتخبات الوطنية التي لها باع وتاريخ في مجال اللعبة، وأكد مواصلة الاتحاد دعم مسيرة المنتخب بهدف التميز وتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المشاركات الرسمية المقبلة.

وحرص ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب على ما قدموه من أداء مشرّف وإصرار على تشريف دولة الإمارات خلال الطواف.

وقال إن النتائج المميزة التي تحققت ترفع المعنويات وتزيد من حماس المنتخب والقائمين عليه من أجل تحقيق نتائج أهم وأقوى خلال المشاركات الرسمية المقبلة.

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