منتخب سيدات الجوجيتسو.. أيقونة البطولة الآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجح المنتخب الوطني لسيدات الجوجيتسو في تسجيل إنجاز تاريخي رائع في منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا بأبوظبي في الفترة من 13- 16 سبتمبر الجاري.

وتحقق هذا الإنجاز الاستثنائي لمنتخب السيدات بفضل الرؤية الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وخططه الممتدة لأعوام، التي راعت الاستعانة بأفضل الأجهزة الفنية والخبرات التدريبية في سبيل تأسيس قاعدة مستدامة لمواهب الجوجيتسو النسائية تقود الدولة إلى منصات التتويج العالمية.

وفي هذا الصدد قالت بوليانا لاغو مدربة المنتخب الوطني للسيدات: تضمنت قائمة منتخب السيدات المشارك في بطولة آسيا 14 لاعبة من مختلف الأوزان، ونجحت 11 لاعبة منهن في تحقيق ميدالية ملونة وصعود منصة التتويج، ما يعني أن معدل تتويج اللاعبات وصل إلى 79% وهو معدل نادر الحدوث في بطولة واحدة.

نتائج لافتة

ويحقق المنتخب الإماراتي في ظل إشراف لاغو نتائج لافتة، وتعد بوليانا لاغو واحدة من أشهر وأفضل مدربات الجوجيتسو على مستوى العالم، فهي حاصلة على الحزام الأسود، وتحتفظ بسجل رائع مع 5 ألقاب عالمية و4 بطولات برازيلية، كما تتمتع بخبرة واسعة، ومعرفة عميقة بالتربية البدنية، وعملت على عدد من المشاريع المهمة في تمكين المرأة، وقد وقع خيار الاتحاد عليها من خلال متابعة دقيقة وثقة كبيرة بأنها الشخص المناسب لقيادة منتخب السيدات.

وحول أداء منتخب السيدات في بطولة آسيا للجوجيتسو تقول لاغو: «اللاعبات تجاوزن كل التوقعات بتحقيقهن لإنجاز مميز».

وأضافت لاغو: «في فترة الإعداد نجحنا في العمل على الجانب النفسي وتعزيز الثقة لبعض اللاعبات وهو جانب لا يقل أهمية عن الجانب التكتيكي، إلا أن الخطة ستتغير في بطولتي العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، حيث سيتم الاستفادة من دروس بطولة آسيا وتوظيفها بالشكل الأمثل في تطوير الجوانب الفنية للاعبات».

علاقات جيدة

وتحظى لاغو بعلاقة جيدة مع اللاعبات وتحرص خلال النزالات على تشجيعهن وتوجيههن بما ينعكس إيجاباً على أدائهن وفي معظم الأحيان تنجح اللاعبات في تخطي لحظات صعبة وأخذ زمام المبادرة.

وتؤكد لاغو أهمية أن يكون المدرب لاعباً سابقاً، حيث يسهم ذلك في امتلاك فهم أفضل لطبيعة اللاعبين، وكونها مدربة فهي تحرص على وضع نفسها مكان اللاعبات لما لذلك من أهمية في تطوير عملية توجيه الإرشادات أثناء النزال.

من جانبها تقول النجمة الواعدة حمدة الشكيلي الفائزة بذهبية وزن 45 كجم، إن وضوح الهدف والإصرار والتركيز من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الانتصار على البساط.

وتؤكد الشكيلي أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يمهد لنا طريق التطور والارتقاء، وما علينا إلا أن نسلكه متسلحين بالمواظبة على التدريب وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني مع الثقة بالقدرة على تحقيق الفوز وهي قيم أساسية نشأنا عليها في دولة الإمارات وكنف القيادة التي لا ترضى لشعبها إلا بالمركز الأول.

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