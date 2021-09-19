جولة التعادلات في بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

سيطر التعادل على نتائج الجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وفرض التعادل نفسه على الطاولات الأربع الأولى خلال الجولة الثانية، حيث تعادل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير اليوناني ديميتريوس فاسيليس، وتعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير أديبان بي مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا، وعلى الطاولة الثالثة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف مع الكازاخستاني الأستاذ الدولي الكبير رينات جومابيف، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير رونك سادواني مع الأرميني الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتيروسيان، فيما انتهت مباراة الطاولة الخامسة بفوز الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا نيان على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير البرغواياني راميريز دالغادو، وفاز بطل العالم للشباب عام 2007 الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي على الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير.

وأعطى المهندس سامي السفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج شارة انطلاق الجولة الثانية بحضور ممثلي اتحاد الإمارات للشطرنج.

تأهيل

وأكّد عمر نعمان آل علي أن بطولة الشارقة ماسترز تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة مميزة للاعبي المنتخب ولاعبي الأندية في الدولة للاحتكاك، وتستهدف توفير أقصى قدر من الاستفادة للاعبي النادي الذين يعمل الجهازان الفني والإداري على تأهيلهم للحصول على ألقاب دولية ورفع مستوى تصنيفهم الدولي وزيادة الخبرة والاحتكاك الدولي لهم.

من جهته أثنى المهندس سامي السفريني على عمل اللجنة المنظمة للبطولة وعلى الجهد المبذول في توفير كل السبل لإظهار البطولة بشكل ممتاز وحضاري وتوفير كل مستلزمات الأمن والسلامة للاعبين، مؤكداً أن هذه البطولة العالمية التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للمرة الرابعة تلقي بظلالها الإيجابية على جميع اللاعبين المشاركين وتحقق لهم العديد من المكاسب وخصوصاً اللاعبين العرب الذين وجّه لهم الاتحاد العربي الدعوة للمشاركة في البطولة بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني ورفع تصنيفهم الدولي.

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