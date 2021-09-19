جوائز ماراثون أدنوك أبوظبي تصل الى 300 آلاف دولار

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن مسارات النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2021، الذي يقام يوم 26 نوفمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين.

وأعلن منظمو الماراثون في المؤتمر الصحافي الذي عقد، صباح أمس، بمركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، عن رصد 303 آلاف دولار إجمالي قيمة الجوائز للفائزين في جميع السباقات، إضافة إلى تصميم القمصان الرسمية للحدث المرتقب.

وتتضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة كلاً من الماراثون الفردي لمسافة 42.2 كم، الماراثون الزوجي / تتابع 42.2 كم، إلى جانب سباقات المجتمعية لمسافات الـ 10 كم، والـ 5 و2.5 كم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم عبر الدراجات الهوائية اليدوية، ويأتي ذلك بأهداف تشجيع عموم فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعماً للخطط الرامية لتقديم المبادرات النموذجية والمساهمة الفاعلة في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الأنشطة الرياضية وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية.

ويحصل الفائز بلقب سباق الماراثون الرئيسي من فئتي النخبة الرجال والسيدات على 50 ألف دولار «183.500 درهم إماراتي» لكل منهما، كما سيتم تقديم جائزة إضافية قيمتها 30 ألف دولار أمريكي لكل من يحطم الرقم القياسي الحالي المسجل في سباق الماراثون الرئيسي، والذي يبلغ 2.04.40 ساعة للرجال و2.21.11 ساعة للسيدات. في حين تم تخصيص جوائز نقدية بقيمة 8500 دولار أمريكي لفئة الكراسي المتحركة و11000 ألف دولار أمريكي لفئة سباق 10 كيلومترات.

إقبال كبير

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تشهد النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي إقبالاً كبيراً ومميزاً رغم تحديات المرحلة الراهنة، حيث سجّل حتى الآن أكثر من 4000 مشارك، وهي دلالة على حرص وتفاعل مجتمع أبوظبي على المشاركة في الفعاليات الرياضية، والتعبير عن مدى تطور وزيادة الممارسين للرياضة في أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، مشيراً إلى أن العدد قد يصل إلى 11 ألف مشارك مع انتهاء موعد التسجيل للماراثون».

وينطلق مسار الماراثون من أمام المقر الرئيسي لشركة «أدنوك» بينما يبدأ المشاركون في السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث سباقهم من الشارع 18، والتي تشمل مسافات: 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وبعد خط البداية، يتجه كل المشاركين عبر الكورنيش في مسار يلتف حول قصر الحصن.

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