تدشين التجمع الثاني لمنتخبات السباحة بأبوظبي

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

انتظم 32 سباحاً في التجمع الثاني للمنتخبات الوطنية للسباحة بالعاصمة أبوظبي، والذي استمر على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، بتدريبات صباحية ومسائية، وبتواجد سباحي الوصل والعين، إلى جانب سباحي برنامج أبوظبي 2021، المنتظمين في التدريبات منذ بداية العام الحالي استعداداً لاختيار العناصر المميزة لتمثيل المنتخب في البطولة العربية للسباحة في أكتوبر المقبل، وبعدها بطولة العالم للسباحة في ديسمبر 2021.

وأكد جمعة البلوشي رئيس لجنة المنتخبات، أن التجمع الثاني كان على مدار يومين، وأشار إلى أن التجمعات ستظل أسبوعياً، على أن يشترك السباحون في بطولة محلية يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيتم على أساسها الاختيار الأخير للسباحين طبقاً لأرقامهم في البطولة.

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