مليحة يكشف عن تفاصيل الألعاب الجماعية والفردية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

كشف نادي مليحة الرياضي عن تفاصيل الألعاب الفردية والجماعية وخطط النادي للموسم الحالي في مؤتمر صحافي عقده بدار النادي بحضور محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي وفيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية بالنادي وبدر الزرعوني مدرب الفريق الأول لكرة قدم الصالات والجزائري رشيد شريح مدرب الفريق الأول لكرة اليد وعدد من اللاعبين والإداريين بالنادي

وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة، أن النادي يسير في طريق قوي لبناء جميع فرقه في الألعاب الفردية والجماعية وفقاً لخطط طموحة، وقال في كلمته بالمؤتمر: «نمضي بكم ومعكم لتحقيق إنجازات رياضية على المستويات كافة، تبدأ بالاهتمام باللاعب وابن منطقة مليحة وأبناء إمارة الشارقة وأبناء وطننا الغالي لاستقطاب المواهب في كل الألعاب الرياضية».

وأشاد الخاصوني بما حققه لاعبو النادي بعد أن سطروا أسماءهم بأحرف من نور في شتى الرياضات.

وأوضح الخاصوني أن النادي طيلة الموسمين الماضيين حقق العديد من الإنجازات والنجاحات التي وضعت النادي على منصات التتويج في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، كان آخرها بطولة دوري الشباب وبطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد بجانب إطلاق استراتيجية النادي والحصول على شهادة الجودة وغيرها، وكان العامل المشترك فيها إرادة أبنائنا اللاعبين وأسرة النادي ككل وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق.

واختتم قائلاً: «أعبر لكم عن مدى اعتزازي وامتناني وإخواني أعضاء مجلس الإدارة الموقرين لكل أبنائنا اللاعبين في مختلف الرياضات واللجان وإلى أهاليهم الأعزاء على تعاونهم وجهودهم المبذولة خلال الموسم الرياضي، معرباً عن شكري لكل المدربين والمشرفين والإداريين وكل أعضاء الأجهزة الفنية الإدارية والموظفين على عطائهم المتواصل، وحرصهم على التطوير المستمر لمنظومة عملنا المتكاملة بنادي مليحة».

11 لعبة

وقال فيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية: النادي يضم 11 لعبة منها في الألعاب الفردية هي القوس والسهم والشطرنج والسباحة وألعاب قوى والدراجات، والألعاب الجماعية هي كرة قدم عشبي تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، وكرة قدم صالات أول ورديف، وكرة يد فريق أول وصغار وبراعم «أ» وبراعم «ب»، وكرة سلة أشبال وبراعم «أ» وبراعم «ب» ومدرسة، وكرة طائرة ناشئين وأشبال «أ» وأشبال «ب» وصغار.

وأضاف إن طموح النادي في الألعاب الجماعية هو بناء قاعدة للنادي والوصول لمنصات التتويج بالبطولات، بينما في الألعاب الفردية سيكون تركيز النادي على الألعاب الأولمبية ليخرج من بينها لاعب يمثل النادي والدولة في المحافل الدولية، وهناك خطة زمنية بشأن كرة القدم حيث يكون هناك فريق أول يمثل النادي والمنطقة ويعمل على تغذية المنتخب في المراحل المقبلة.

وأعرب الجزائري رشيد شريح مدرب فريق اليد عن سعادته بالتعاقد مع النادي، وقال: الطموحات كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة من مشاركة الفريق في مسابقات الاتحاد، خصوصاً أن إدارة النادي وفرت كل متطلبات النجاح وسنبذل كل جهدنا من أجل أن يكون لنا مكان مع الكبار في المقدمة.

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