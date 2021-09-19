الشارقة والبطائح إلى نهائي السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تأهل فريقا الشارقة والبطائح إلى نهائي كأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة، أولى مسابقات الموسم بعد تخطيهما الدور نصف النهائي بفوز الشارقة على الوصل «90-69» بصالة نادي النصر، والبطائح على النصر بفارق نقطتين «82-80» بصالة نادي الوصل.

وواصل البطائح أداءه القوي في مسابقات السلة بنجاحه في بلوغ النهائي الأول في ثالث مواسمه في مسيرته مع اللعبة، وعانى البطائح لضمان الفوز على النصر، بعد شوط أول أنهاه البطائح متقدماً بفارق 8 نقاط وبنتيجة «44-35»، وشوط ثانٍ كاد فيه النصر أن يقلب النتيجة وفرض التعادل بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع «23-20 و21-20».

وفرض الشارقة أفضليته المطلقة على مجريات لقاء الوصل، بعد أن أحكم قبضته على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث «26-14 و22-13 و19-16» التي كانت كفيلة لهم بانتزاع الفوز رغم ذهاب نتيجة الربع الرابع لصالح الوصل «26-23».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز