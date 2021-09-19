الشعفار يترشّح لمنصب نائب رئيس «دولي الدراجات الهوائية»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

قدّم أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أوراق ترشّحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والانتخابات بالعاصمة البلجيكية بروكسل 24 الجاري.

ويتنافس 8 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، يتقدّمهم أسامة الشعفار، بالإضافة إلى وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للعبة، وإنريكو ديلا كاس، رئيس الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية و4 مرشحين من أوروبا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأكد الشعفار أن فرص فوزه بأحد المقاعد الثلاثة قائمة، وتحتاج إلى جهد كبير، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لأبناء الإمارات لتولي المناصب القيادية بالاتحادات الدولية.

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