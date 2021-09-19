تتويج شباب الأهلي بكأس اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تُوج فريق شباب الأهلي، أمس، بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال عن الموسم الماضي (2020 - 2021)، وأقيمت مراسم التتويج، بصالة مكتوم بن محمد، وقام بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية للأبطال، كل من عبد السلام ربيع نائب رئيس اتحاد اليد، وناصر الحمادي الأمين العام، وسعود صالح وفيصل الطواش عضوا الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية.

وسبق مراسم التتويج، فوز شباب الأهلي على دبا الحصن 35 - 29 بالجولة الثانية من بطولة الدوري العام ، وهو الفوز الذي زين احتفالية «الفرسان» بالكأس. وتوجه الدكتور ماجد سلطان بالشكر، إلى مجلس إدارة اتحاد اليد، لمنحه الفريق اللقب، والتتويج المناسب، ما يعزز استراتيجية الاتحاد، وتأكيد وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز