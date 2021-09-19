انطلاقة ناجحة لـ«الفتى الذهبي» في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أول من أمس بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر منافساتها حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، حقق «الفتى الذهبي» سالم عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني للشطرنج بداية ناجحة، وتمكن من تحقيق الفوز على الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسن في الجولة الأولى في لقاء فرض خلاله لاعب منتخبنا سيطرة واضحة.

شهد انطلاقة البطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ راشد بن خالد بن صقر القاسمي رئيس فريق أجيال المستقبل للمسؤولية المجتمعية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج أعادت الحياة للعبة الأذكياء بعد التوقف الطويل الذي شهدته الحركة الرياضية بشكل عام والأنشطة الشطرنجية على وجه الخصوص خلال العامين الماضيين، كما تمنى في نهاية كلمته السلامة والتوفيق لجميع المشاركين في البطولة.

ثناء

وأثنى عيسى هلال الحزامي على الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل القائم على تنظيم البطولة واتخاذهم كل الإجراءات الاحترازية بأعلى مستوى للحفاظ على سلامة المشاركين، مؤكداً أن استمرار إقامة بطولة الماسترز للشطرنج رغم ظروف الجائحة رسالة واضحة من صاحب السمو حاكم الشارقة بمدى اهتمامه بالنشء والرياضة في مختلف مجالاتها، مبدياً سعادته بتواجده في أكبر نادٍ للشطرنج بالعالم.

نتائج

وشهدت بقية النتائج تعادل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني تيغران هاروتيونيان، فيما سجلت الطاولة الثانية مفاجئة من العيار الثقيل بخسارة بطل العالم للشباب وحامل لقب الشارقة ماسترز الثانية الأستاذ الدولي الكبير الإيراني برهام مقصودلو على يد الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكادلشفيلي، وفرض التعادل نفسه على الطاولة الثالثة بين بطل العالم للناشئين الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف مع الأوكراني المخضرم الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف، وتمكن الهندي الأستاذ الدولي الكبير أديبان بي من انتزاع نقطة المباراة على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير البلغاري مومشل نيكولوف.

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