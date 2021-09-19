النصر والوصل يحققان الفوز الأول بـ«أقوياء اليد»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

نجح فريقا اليد بناديي النصر والوصل ، في تحقيق انتصارهما الأول في افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام للرجال، عقب «العميد» على مليحة «31 - 28» و«الإمبراطور» على الجزيرة بنتيجة «31 - 26»، حيث نجحا في استثمار عامل الأرض، وحققا الانتصار الأول بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية للدوري.

واستعاد النصر نغمة الانتصار بفوزه على مليحة رغم معاناته في إنهاء الشوط الأول، حيث كان متقدماً بفارق هدف بنتيجة «15- 14»، قبل أن يتمكن رجال «العميد» في الشوط الثاني من الابتعاد بالفارق إلى ثلاثة أهداف وحسم المباراة «31 - 28» ليلحق الخسارة الأولى لفريق مليحة ونجح الوصل في إنهاء الشوط الأول متقدماً على الجزيرة بفارق أربعة أهداف وبنتيجة «18 - 14»، قبل أن ينجح «الإمبراطور» في تعزيز الفارق والفوز بالمباراة بواقع «31 - 26»، في ختام لقاء أظهر تطوراً ملحوظاً ومغايراً عما قدمه في لقائه الأول أمام مليحة.

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