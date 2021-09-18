أكاديمية فاطمة بنت مبارك تقيم معسكرها التدريبي الأول للكرة الطائرة

المصدر: وام

توجهت بعثة فريق نادي أبوظبي للسيدات لكرة الطائرة،اليوم إلى الشارقة، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 23 سبتمبر، يتم خلاله تدريب اللاعبات على فترتين صباحية ومسائية، ليكتسبن أحدث التكتيكات والمهارات في لعبة الكرة الطائرة.

ويشرف على الفريق فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الجهة المنظمة لهذا المعسكر حيث يستهدف تطوير مواهب الفريق، وتعزيز مهارات وتكتيكات اللاعبات . ويعتبر انضمام عدد من المواهب الصاعدة إلى فريق حديث ثمرة من ثمار الاهتمام والمتابعة المستمرة لمجلس إدارة الأكاديمية للرياضات المختلفة.

وتقيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية هذا المعسكر في إطار سعيها الدائم لإعداد وتجهيز لاعبات على مستوى عال من اللياقة البدنية والفنية، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بشكل احترافي. و كانت التدريبات تقام بشكل دوري ومنتظم في نادي أبوظبي للسيدات. وتهدف الأكاديمية من وراء تنظيم مبادراتها إلى تقديم الدعم بشكل مباشر لجعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، مايضمن لها تبني أسلوب حياة صحي ونشط ويعزز غرس قيم الروح الرياضية في الوعيالعام، بدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.وأكدت فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الاختياروقع على هذه المجموعة من اللاعبات للانضمام إلى المعسكر، لما تتمتع به من موهبةوشغف وعزيمة خلال فترة التدريب والإعداد السابقة، وكذلك نظرا للمواصفات البدنية والفنية.

وأضافت، أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبات الواعدات المنتظر أن يقدمن مردوداً جيداً خلال بطولة الدوري المقبلة، مشيرة إلى أن الباب سيظل مفتوحا أمام جميع الموهوبات في كرة الطائرة للانضمام لفريق نادي أبوظبي للسيدات في المراحل القادمة.

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