شباب الأهلي يتوج بكأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج فريق شباب الأهلي بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال لموسم 2020-2021 وهي البطولة التي أقيمت في الموسم الماضي، وتم تأجيل التتويج للموسم الحالي والذي أقيم عقب مباراة الفرسان أمام دبا الحصن أمس، بصالة مكتوم بن محمد وانتهت بفوز شباب الأهلي 35 / 29 .

حضر مراسم التتويج وقام بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات الذهبية لفريق شباب الأهلي وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، كل من عبد السلام ربيع نائب رئيس اتحاد اليد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وسعود صالح، وفيصل الطواش، عضوي الاتحاد، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية وعدد من الإداريين.

وتوجه الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد اليد، بعد قراره منح «فرسان دبي» اللقب والتتويج المناسب كما هو في بقية ختام البطولات، وخاصة أنه جاء بمعقل الفريق البطل، ما يعزز استراتيجية اتحاد اللعبة بوقوفه على مسافة واحدة من جميع الأندية الشريك الرئيسي في إنجاح مسيرة الاتحاد.

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