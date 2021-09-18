شراكة بين اتحادي الإمارات وأوزبكستان للرجبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

وقع اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية تعاون وشراكة مع نظيره الأوزبكي تهدف إلى تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات وتنظيم العديد من الفعاليات والبطولات، بما يخدم شباب الدولتين في مجال اللعبة، جاء ذلك قبيل انطلاقة بطولة سباعيات الرجبي الآسيوية للفتيات في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي يشارك فيها منتخب الإمارات للفتيات.

وشهد توقيع اتفاقية التعاون أول من أمس، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي وسعيد مطر القمزي سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، وقيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي وفوزية محمد فريدون عضو مجلس الإدارة.

كما قام الوفد بزيارة إلى مقر اللجنة الأولمبية الأوزبكية، حيث نقل الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى رستم شاه رخمانوف رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية.

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