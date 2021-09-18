الشعفار يترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

المصدر: وام

قدم أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أوراق ترشّحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لخوض الانتخابات المقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل 24 سبتمبر الجاري.

ويتنافس 8 مرشحين للفوز بـ3 مقاعد لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، يتقدّمهم أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية ووجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات الهوائية وإنريكو ديلا كاس، رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات الهوائية، ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية و4 مرشحين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا ونيوزيلندا.

وقال الشعفار إن فرص الفوز بأحد المقاعد الثلاثة قائمة، لكنها تحتاج إلى جهد كبير منوها إلى أن الإمارات تحظى بسمعة طيبة في عالم الدراجات الهوائية بفضل دعمها لهذه الرياضة واستضافتها للعديد من الفعاليات الكبرى وفي مقدمتها طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية." أمل

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