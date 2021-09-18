«العالية للبوانيش الشراعية» ينطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

ينطلق اليوم في أبوظبي، سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بمشاركة 50 بانوشاً تتنافس لمسافة 8 أميال بحرية. ويعد السباق الأول بعد إعلان النادي عودة نشاط السباقات بعد توقف صيفي استمر قرابة الثلاثة أشهر ضمن موسم السباقات البحرية 2021.

وأعلن النادي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال إقامة السباق، مطالباً جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالإجراءات حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر لشركاء النادي والرعاة على الدعم الدائم والمستمر لكافة الفعاليات والسباقات التي ينظمها أبوظبي للشراع، مشيراً إلى أن دور الجميع مهم في النجاح الذي يتحقق على الصعد كافة، سواء التراثية أو الشراع الحديث.

وعبر المهيري عند سعادته البالغة بعودة النشاط لاستكمال الموسم، مؤكداً أن الجميع داخل النادي على أهبة الاستعداد لتنظيم سباقات مميزة، سواء ما يخص التراث الوطني الأصيل أو الشراع الحديث.

إجراءات

وأكد أن النادي لن يتهاون مطلقاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مشدداً على ضرورة إظهار ما يثبت الحصول على جرعات التطعيم كاملة وكذلك علامة «إي» أو نجمة في تطبيق الحصن حتى يتم قبول المشاركين، منوهاً إلى ثقاه التامة في التزام جميع المشاركين بمختلف اللوائح والقوانين المنظمة لمختلف الأحداث والفعاليات.

وأعرب عن ثقته في التزام البحارة بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للسباق أهمها الإجراءات الاحترازية.

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