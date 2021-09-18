منتخب الإمارات بطل طواف صلالة الدولي

المصدر: صلالة - البيان الرياضي

تُوج منتخب الإمارات للدراجات الهوائية بطلاً لطواف صلالة الدولي وحسم أمس صدارة المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 109 كم لصالحه، وأسفرت نتائج المرحلة عن فوز لاعبنا خالد معيوف بصدارة المرحلة، تلاه القطري عبدالله عفيف، ثم حسين محمد علي «البحرين» ثالثاً، وبإجمالي نتائج المراحل، تصدر منتخبنا الترتيب العام وحل المنتخب السعودي وصيفا تلاه المنتخب العُماني ثالثاً.

وحقق جابر المنصوري دراج منتخبنا صدارة الفردي العام وحاز القميص الأزرق، ونال خالد معيوف القميص الأخضر «أعلى نقاط» ليعود منتخبنا بثلاث إنجازات.

وكان منتخب الإمارات شارك في الحدث بتشكيلة واعدة من الدراجين بقيادة عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات،وضمت سيف الكعبي، وجابر المنصوري، وأحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، وسعيد سويدان، ومحمد الصباغ، وخالد معيوف، ومعهم حمد الطنيجي إدارياً، وجمال زرواطي فني دراجات.

وثمن منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات إنجاز منتخبنا في أولى مشاركاته الدولية بالموسم، وقال: النتائج المميزة ترفع المعنويات وتزيد من حماسة المنتخب والقائمين عليه من أجل تحقيق نتائج أقوى خلال المشاركات المقبلة.

وعبر عبدالله سويدان عن سعادته بإنجاز الأبطال في الطواف، موجهاً الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الداعمين للمنتخب بقوة. وقال: الإنجاز يزيد من عزيمتنا ويجعلنا أكثر حرصاً لتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز