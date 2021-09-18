سباق الجري الثلجي يعزز السياحة الرياضية في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت النسخة الثانية من «سباق دبي للجري الثلجي» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسار السباق الذي يمتد إلى مسافتي 3 و5 كيلومترات في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، ويساهم السباق الفريد في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وفاز البريطاني أوليفر ديمين بالمركز الأول في سباق 3 كيلومترات فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 18:38 دقيقة، تلاه الأمريكي ريتش زيلنسكي في المركز الثاني بزمن 20:24، وحل الألماني ماركوس نيوجوبور في المركز الثالث بزمن 26:41 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت الجورجية ديانا جوجيتز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 26:11 دقيقة، تلتها الإماراتية نورة الغافلي في المركز الثاني بزمن 33:08 دقيقة، وحلت المصرية ولاء راغب في المركز الثالث بزمن 33:30 دقيقة.

وحضر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، منافسات السباق الذي أقيم في قاعة «سكي دبي» بمول الإمارات، وشارك فيه المئات من المتسابقين من مختلف الجنسيات والأعمار ومن منتسبي مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية.

سباق 5 كيلومترات

وفاز هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال لسباق 5 كيلومترات بعد إنهائه السباق في زمن قدره 29:02 دقيقة، تلاه أحمد الزعابي بزمن 36:30 دقيقة، وجاء دين سكايس في ثالثاً بزمن 39:06 دقيقة.

وفي فئة السيدات لسباق 5 كيلومترات فازت بيا هانسك بالمركز الأول في زمن 35:00 دقيقة، تلتها إيمانويلا كوستيا محققة زمناً قدره 45:07 دقيقة، وحلت أنا مولوي ثالثة بزمن 51:28 دقيقة.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات كل منها مكونة من أربعة متسابقين يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى فترة زمنية حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

فتح التسجيل في تحدي الثلج

أعلن مجلس دبي الرياضي وسكي دبي فتح باب التسجيل في الفعالية الثلجية الأبرز على أجندة الفعاليات السنوية وهي تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» ويقام 8 أكتوبر المقبل، ويواجه فيه المتسابقون العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 23 عائقاً تم تصميمها بالشكل الذي يحفز المشاركين على إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث يتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس.

تعاون

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي، ويحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات ولأصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كل الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث وضع المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» برنامجاً متكاملاً لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية حتى نهاية العام، حيث أعلن المجلس عن قائمة البرامج وفعاليات الرياضات الثلجية على أجندته السنوية التي وصلت إلى 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية.

ومن أبرز الفعاليات بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، وتحدي الثلج، وتتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي ثلاث فعاليات ثلجية جديدة تقام لأول مرة بالمنطقة وهي: اليوغا على الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج داخل القاعات المغلقة التي تنظمها دبي لأول مرة في آسيا والشرق الأوسط، وسباق الدراجات الهوائية على الثلج.

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