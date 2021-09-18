القايد: الوصول للأولمبياد يتطلب جهداً مضاعفاً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد محمد القايد بطل الإمارات المتوج بميداليتين، فضية وبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» أن الإصرار على تحقيق الهدف يظل هو الدافع لأي رياضي يبحث عن الوصول للعالمية، مشيراً إلى أن الوصول للأولمبياد يتطلب بذل جهد مضاعف، مبيناً أنه خضع لبرنامج تدريبات شاق وخضع لبرامج استعدادات من جميع الجوانب من أجل تحقيقه هدفه.

وأوضح بطلنا الأولمبي خلال فعالية، قصة بطل، التي نظمتها إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، بحضور عدد كبير من اللاعبين الواعدين، قصة تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد «ريو 2016» بعزيمة وإصرار، ووجه رسائل تحفيزية وتشجيعية للاعبي الألعاب الفردية دعاهم للتحلي بطموح العالمية والوصول إلى الأولمبياد، ذاكراً أن الإمارات ولادة للنجوم، ودعا القايد اللاعبين إلى مواصلة العمل وتنظيم أوقاتهم والحرص على التغذية السليمة والابتعاد عن السلبيات التي تؤثر على أداء اللاعب، من أجل تشريف وطنه وكتابة اسمه في سجل الأبطال.

حضر الفعالية، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية وعبيد الغربي مدرب اللاعب، وأيوب لشكري وحميد شامس، عضوي إدارة الألعاب الفردية، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وهنأت إدارة الألعاب الفردية اللاعب على الإنجازات التي أسعدت الجميع، وأكدت أن الإمارات مليئة بالأبطال، والذين أثبتوا علو كعبهم وحققوا عدداً من الإنجازات المسجلة باسم دولة الإمارات.

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