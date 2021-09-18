الملا يدافع عن لقب «الاستعراضية» بمونديال الدراجات المائية

المصدر: ‎سردينيا - وام

يستعد بطل العالم راشد الملا نجم فريق أبوظبي للرياضات البحرية اليوم للدفاع عن لقبه فئة الحركات الاستعراضية في أولى جولات بطولة العالم للدراجات المائية والتي تنطلق منافساتها بمدينة أولبيا الإيطالية وسط مشاركة كبيرة من الأبطال في مختلف الفئات، وتوج راشد الملا باللقب في آخر ثلاثة مواسم على التوالي.

وكان الملا شارك في أولبيا موسمي 2018 و2019 بالبطولة نفسها وأنهى المنافسة لمصلحته في المركز الأول بتحقيق أجمل حركات استعراضية في الفترة الزمنية المخصصة له، ويسعى جاهداً كي يكرر صعود المنصة خلال هذه الجولة لتصدر الترتيب العام للمنافسة مع بداية الموسم.

ونقل سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية رسالة تشجيع من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي إلى أعضاء الفريق في مدينة أولبيا، وأكد أن لقب فئة الحركات الاستعراضية هو أحد الألقاب العالمية التي يسعى فريق أبوظبي للفوز بها، وتعد ضمن أجندة البطولات التي تم التخطيط لحصد لقبها، وقال: متفائلون كثيراً بقدرة نجمنا الملا على تحقيق اللقب.

وأشاد الرميثي بمستوى التحدي الذي يواجهه الملا في هذه الجولة لا سيما وأن أولبيا محطة منتظرة للعديد من الأبطال القادمين من مختلف أنحاء القارة الأوروبية للمشاركة، وقال: نثق في قدرات بطلنا الملا في مواجهة بقية الفرق وطموحات المشاركين، وأن يتمكن من الوصول للمركز الأول بتقديم الفاصل المهاري المنتظر والمعتاد منه كما نشاهد دوماً.

تصنيف

ووصل النجم الإماراتي راشد الملا إلى المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي لموقع أكوا بايك للدراجات المائية وإلى النقطة 189 كي يكون أول بطل إماراتي عربي يصل للمراكز الخمسة الأولى ضمن تصنيف فئة الحركات الاستعراضية، وليزاحم بذلك أبطالاً قدامى وصلوا للمراكز الأولى في التصنيف على مدار سنوات طويلة من المشاركة.

يذكر أن متصدر الترتيب هو الإيطالي روبرتو مارياني صاحب رصيد المشاركة منذ 2011 في البطولة، حيث يمتلك 1250 نقطة، فيما حصد الملا 189 نقطة خلال مواسم قليلة، بدأت منذ 2016 ليكون بذلك قد وصل لمكانة عالمية مستحقة لابن الإمارات يسعى لتعزيزها بشكل أفضل في المواسم المقبلة.

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