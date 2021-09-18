«يد» شباب الأهلي يحتفل بـ«كأس الإمارات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يحتفل فريق اليد بنادي شباب الأهلي مع قيادته بعقر داره اليوم بتتويجه «بكأس الإمارات» للموسم الماضي عقب انتهاء مباراة «فرسان اليد» مع ضيفهم فريق دبا الحصن التي ستقام في الخامسة مساء اليوم لحساب ختام الجولة الثانية بالدور التمهيدي ببطولة الدوري، وبنفس الوقت تشهد الجولة اليوم المباراة الثانية والتي تمثل قمة مبكرة تجمع بين الشارقة أمام ضيفه فريق العين.

وقال ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد لـ«البيان الرياضي» إن: «حرص الاتحاد على الاحتفاء بتسليم شباب الأهلي «كأس الإمارات» للموسم الماضي، يؤكد مجدداً أن اتحاد اللعبة على مسافة واحدة من جميع أندية الدولة، خصوصاً أن إقامة مراسم التتويج على صالة شباب الأهلي، يأتي استكمالاً لقرار مركز التحكيم الرياضي، الذي قضى بقراره مارس الماضي فوز «فرسان دبي» على العين في اللقاء الذي جمعهما يناير الماضي في افتتاح الدور النهائي من الكأس، وما ترتب عليه من نتائج، خاصةً بعد فوز شباب الأهلي في ختام الدور ذاته على الشارقة بواقع 25 مقابل 24».

حق مشروع

وتابع: «لجوء شباب الأهلي إلى مركز التحكيم الرياضي يمثل حقاً مشروعاً لأي من أندية الدولة، ونحن في اتحاد اليد الجهة المسؤولة عن اللعبة نحرص على تطبيق مبدأ العدالة للجميع، ونحترم في الوقت ذاته جميع القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، خصوصاً أن قرار مركز التحكيم أبريل الماضي جاء بناءً على المنازعة رقم 102 التي تقدم بها شباب الأهلي للاعتراض على قرار اتحاد اللعبة باعتباره خاسراً لمباراته أمام العين في افتتاح الدور النهائي لـ«كأس الإمارات» بنتيجة 0 ـ 10 لمخالفته في تسجيل عدد أكبر من المسموح به للاعبين من غير المواطنين، في مباراة شهدت في نتيجتها الأصلية فوز شباب الأهلي، قبل أن يعترض عليها رسمياً نادي العين».

حيثيات البطولة

وأردف: «رغم خسارة الشارقة أمام شباب الأهلي في ختام الدور النهائي لكأس الإمارات، إلا أن فوز الشارقة على العين في ثاني جولات الدور، واعتبار شباب الأهلي ووفق قرار اتحادي حينها خاسراً أمام العين، كان وراء تتويج الشارقة باللقب، قبل أن يتم لاحقاً واستجابة لقرار مركز التحكيم الرياضي، بإعلان شباب الأهلي بطل المسابقة».

الوقت المناسب

واختتم: «انتظر اتحاد اللعبة الوقت المناسب لإجراء مراسم تتويج شباب الأهلي بـ«كأس الإمارات»، وهو ما تم اتخاذه فعلاً بما يليق بهوية البطل، بعد أن تمت مخاطبة إدارة شباب الأهلي في السادس من الشهر الجاري، بتحديد 18 من هذا الشهر موعداً لتسليم الكأس، وذلك عقب مباراة «فرسان اليد» مع ضيفهم دبا الحصن في ثاني جولات دوري الموسم الجديد».

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