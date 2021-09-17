«الشعفار جميرا» بطل الدوري المحلي للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج فريق «الشعفار جميرا» للدراجات الهوائية بطلاً لسباق الدوري المحلي الأول للموسم الرياضي 2021 ـ 2022 الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بمنطقة نزوى بالشارقة لمسافة 66 كلم بمشاركة 167 دراجاً يمثلون فرق الهواة المواطنين والأندية.

وتصدر خالد البلوشي لاعب فريق الشعفار جميرا للدراجات المركز الأول بفئة الهواة مواطنين فرق تحت 40 عاماً، فيما حصل ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي على المركز الثاني وعادل البلوشي من فريق تريك ام 7 على المركز الثالث.

وشارك في فئة الهواة المواطنين 8 فرق هي الشعفار جميرا للدراجات وترك ام 7 وربدان وشرطة دبي وتريك الإمارات وفريق تورك وفريق بي ار اي رايد.

وعبر عبدالناصر الشامسي مدير فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عن سعادته بإحراز فريقه المركز الأول ومواصلة حصد النتائج الإيجابية إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن خيبة أمله وصدمته من بعض الأمور التنظيمية، وقال: «لم يتم تكريم الفائزين عقب نهاية السباق، حيث انتظر اللاعبون أكثر من ساعتين في درجة حرارة مرتفعة للإعلان عن النتائج، ما تسبب في الشعور بإحباط كبير لدى اللاعبين المشاركين من مختلف إمارات الدولة خاصة فرق الهواة التي التزمت في معسكرات إعداد خارج الدولة وتتجهز بكل طاقاتها لبطولات الدوري المحلي وسباقات السلم وغيرها من بطولات الدراجات ضمن برنامج مشاركات محدد سابقاً ولديها التزامات مع الجهات الراعية وأهداف استراتيجية تسعى لتحقيقها من خلال المشاركة بالدوري المحلي».

وصرح الشامسي أن إعلان الاتحاد عن فتح باب التسجيل قبل موعد السباق بثلاثة أيام فقط لم يكن قراراً صائباً، كما أن إعلان روزنامة سباقات الموسم في شهر سبتمبر تأخر كثيراً مقارنة بالمواسم الماضية مما أثر بالسلب على مشاركات وإعداد اللاعبين ومنع بعضهم من المشاركة في سباق جزيرة الحديريات وغيره من السباقات التي تتعارض في توقيتها مع سباقات اتحاد الدراجات.

كما أوضح الشامسي: «معظم فرق الهواة خاطبت الاتحاد رسمياً في السابق لفصل سباقات فئة الأندية عن فئة الهواة حفاظاً على سلامة المشاركين وتجنب حوادث السقوط أو تكدس اللاعبين ولكن للأسف لم نتلقَ رداً رسمياً بهذا الخصوص وتم دمج الفئات بأول سباق للدوري».

ودعا الشامسي الجهات المعنية الاهتمام بسباقات فئة الهواة المواطنين لضمان اتساع قاعدة اللعبة والارتقاء بالمستوى الفني للسباقات، موجهاً التهنئة إلى منتخب الإمارات للدراجات على إنجازهم الأخير بتصدر طواف صلالة بسلطنة عمان متمنياً لهم استمرار الـتألق.

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