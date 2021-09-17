«الإمارات للدراجات» يتصدر جولة لوكسمبورغ

المصدر: لوكسمبورغ - وام

تصدر فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المرحلة الثانية من جولة لوكسمبورغ، على مسار بطول 186.1 كم، انطلاقاً من شتاينفورت، وصولاً إلى إشدورف، عن طريق السويسري مارك هيرشي، الذي حقق فوزه الأول مع الفريق الذي سيطر على السباق الهضبي الوعر، في الجزء الأخير من المنافسات.

وكان هيرشي انطلق في أداء هجومي مميز قبل 2 كم من خط النهاية، على الجزء الأكثر انحداراً من مسافة التسلق النهائية، قبل أن يوسع الفارق بينه وبين المجموعة المتقدمة التي يقودها منافسه جواو ألميدا (فريق كويك ستيب)، حيث اجتاز هيرشي خط النهاية منفرداً، متقدماً بفارق 4 ثوانٍ عن جواو ألميدا في ترتيب التصنيف العام، لينتزع منه قميص صدارة التصنيف العام قبيل انطلاق المرحلة الثالثة من الجولة، على مسار بطول 189.3 كم، انطلاقاً من موندورف لي بان، وصولاً إلى مامر.

وعبّر هيرشي عن سعادته بالفوز، قائلاً: تمكنت مع وصولي إلى مسافة التسلق النهائية، من الانطلاق بأقصى سرعة، وتوسيع الفارق بيني وبين بقية الدراجين، كان السباق طويلاً وشاقاً بسبب هطول الأمطار، لا سيما على مسافات التسلق، إلا أنني حافظت على وتيرتي، وتمكنت أخيراً من الفوز بالمركز الأول، وبالقميص الأصفر، وسأبذل قصارى جهدي للاحتفاظ بالقميص حتى نهاية الجولة، حيث سأواجه منافسة شديدة من جواو ألميدا في السباق ضد الزمن.

وفي جولة توسكانا، تمكن دييغو أوليسي دراج فريق الإمارات، من تحقيق نتيجة جيدة في سباق الطرق الإيطالي الكلاسيكي، حيث حلّ أوليسي في المركز الثالث، في السباق الذي فاز فيه منافسه مايكل فالغرن (فريق إي إف-نيبو). وكان مايكل قد انطلق قبل 14 كم من خط النهاية، في أداء هجومي، فاز بفضله بالمركز الأول، بينما بقي رافال مايكا يقود مجموعة صغيرة، تضمنت دييغو أوليسي.

وتمكن أوليسي أخيراً من قيادة المجموعة الرئيسة، ليتجاوز خط النهاية، بعد منافسه أليسنادرو دي ماركي (فريق إيتالي)، الذي انطلق في الكيلومتر الأخير من السباق، ليحل في المركز الثاني، ويليه دييغو أوليسي في المركز الثالث.

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