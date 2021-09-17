«فيكتوري» يبدأ مشوار مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ فريق الفيكتوري اليوم، مشواره في منافسات جائزة «ريغيوني -ساردينا»، الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تستضيفها مدينة أولبيا حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

ويخوض (أسياد البحار)، المشاركة العالمية في مدينة اولبيا الإيطالية، بحلة جديدة، بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عام، بسبب تأجيل كافة الفعاليات العالمية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- لظروف جائحة «كورونا».

ويشارك فريق الفيكتوري بقوة في منافسات فئة واقف جي بي 1، حيث يمثل الفريق، المتسابقين بطلنا سلمان يونس العوضي، على متن دراجة (فيكتوري 7)، والبطل النمساوي كيفين رايتيرر متصدر التصنيف العالمي، وحامل لقب هذه الفئة في موسمي 2018 و2019، على متن دراجة الفيكتوري رقم 90.

ويدخل البطلان سلمان وكيفين إلى أجواء المنافسات اليوم، من خلال التجارب الرسمية والاطمئنان على التجهيزات، وأداء الدراجتين 7 و90، قبل خوض منافسات أفضل زمن لتحديد أفضلية الانطلاقة في المرحلة الأولى من السباق الرئيس، ومن بعدها المرحلة الثانية، والمقرر لهما غداً، علماً أن المنافسة تتضمن مرحلة ثالثة، ستكون مسك ختام المشاركة، مساء بعد غدٍ.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، رئيس الوفد في اولبيا، إن كافة التجهيزات الفنية والتقنية، اكتملت للمشاركة في البطولة العالمية، التي يعود إليها الفريق بعد توقف طويل، مشيراً إلى أن معنويات الفريق مرتفعة لتحقيق إنجاز لافت في المنافسات، ومواصلة تحقيق الإنجازات.

إشادة

وأشاد المري بإمكانات متسابقي الفريق، الذي انضم إليه مؤخراً، بطلنا سلمان يونس العوضي، الذي يملك خبرات كبيرة، منها المشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية -اكوا بايك- منذ عام 2018، حيث يتوقع أن يحقق هو وزميله في الفريق، البطل النمساوي كيفين رايتيرر، المزيد من النجاحات في الجولة، وباقي مراحل جولات البطولة العالمية في موسم 2021.

631

يتصدر التصنيف العالمي للمتسابقين في فئة واقف جي بي 1، قبل انطلاق أولى محطات بطولة العالم للدراجات المائية 2021 في اولبيا، اليوم، حامل لقب هذه الفئة في موسمي 2018 و2019، نجم فريق الفيكتوري البطل العالمي، النمساوي كيفين رايتيرر، الذي يمتلك في رصيده 631 نقطة.

2018

يحمل بطلنا سلمان يونس العوضي، قائد دراجة فيكتوري، 7 ذكريات جميلة في المدينة الإيطالية، التي شهدت من قبل تألقاً لافتاً له في بطولة العالم فئة واقف جي بي 3، التي أقيمت عام 2018، واستطاع من خلالها تحقيق الميدالية البرونزية، لتشكل له بداية رائعة في المنافسات التي تدرج فيها، حتى وصل لفئة جي بي 1.

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