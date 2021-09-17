«اليد» يعتمد النظام الأساسي المتوافق مع الحوكمة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد، تعديل النظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق مع دليل الحوكمة.

ترأس الاجتماع نبيل عاشور رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد، كما حضر الاجتماع كل محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد الكعبي ممثلاً للهيئة العامة للرياضة.

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، أن 15 من أصل 16 نادياً حضرت الجمعية العمومية، وأجمعت على التعديلات الجديدة في اللائحة، وتم اعتماد 4 تعديلات في النظام، وسيتم إرسال النظام الأساسي بعد التعديل للأندية، وكان أبرز تعديل، البند الخاص بالغرامات الخاصة بحضور الجمعية العمومية، حيث طلبت الأندية تخفيضها.

عاشور في قطر

من جانب آخر، غادر أمس الإمارات، نبيل محمد عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، متوجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة في أعمال اجتماع اللجنة التنظيمية لكرة اليد بمجلس التعاون لدول الخليج، بصفته عضواً باللجنة التنظيمية.

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