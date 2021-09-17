٨٠ لاعباً في انطلاقة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: (الشارقة - عدنان الغربي)

تنطلق اليوم، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة «الشارقة ماسترز» الدولية الرابعة للشطرنج، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، من 30 دولة.

وتشهد البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 60 ألف دولار، مشاركة كبار المصنفين في عالم لعبة الأذكياء، مثل سالم عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني، والمصري باسم أمين، والإيراني برهام مقصودلو، والأوكراني الجانوف بافيل.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة للبطولة، ولجميع أنشطة النادي، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة، وخصّ بالذكر مجلس الشارقة الرياضي، والشركات الراعية.

فرصة

وأوضح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، أن بطولة «الشارقة ماسترز»، تعتبر إحدى أهم البطولات على المستوى العالمي، في ظل مشاركة أفضل الأساتذة الدوليين الكبار، واللاعبين الدوليين، وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها تشكل فرصة مهمة للاعبي منتخبنا الوطني والأندية، للاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة، وقال: نادي الشارقة أصبح مقصداً لكل لاعبي الشطرنج في العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً، مثل بطولات الغراند براي للرجال والسيدات، وبطولة نجوم العالم، والنسخ السابقة لبطولة الماسترز.

وتابع: ينتظر عشاق اللعبة، بطولة الشارقة ماسترز بفارغ الصبر، نظراً للأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، وقيمة جوائزها المالية العالية، بالإضافة إلى أن البطولة ستقام حضورياً، بعد فترة انقطاع طويلة، وتوقف للنشاط الرياضي والشطرنجي على مستوى العالم، بسبب تفشي وباء «كورونا».

دعوة

وكشف رجائي السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشطرنج، أن الاتحاد العربي، الذي يتخذ من نادي الشارقة مقراً له، وجّه الدعوة لعدد من اللاعبين العرب، بالتعاون مع اللجنة المنظمة، للمشاركة في البطولة من مصر والأردن والجزائر والمغرب وسوريا، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني، ورفع تصنيفهم الدولي، مشيراً إلى أن المشاركين في بطولة الشارقة ماسترز، ينتمون لمدارس شطرنجية عريقة، مثل روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأرمينيا وأذربيجان والصين والهند وفرنسا وإسبانيا وهنغاريا وإيران ومنغوليا والنرويج والفلبين وبولندا وصربيا وأوزبكستان وجورجيا وأستراليا، بالإضافة إلى الإمارات، وعدد آخر من الدول العربية والأجنبية.

استعدادات

واختتم الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني، مشاركته في المعسكر التدريبي المغلق، الذي نظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، استعداداً لبطولة الشارقة ماسترز الدولية، حيث لعب عدة لقاءات ودية، مع الأستاذ الدولي الكبير، الروسي فلاديمير مالاخوف.

وأشار عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى أن المعسكر يأتي تطبيقاً واستكمالاً لخطة النادي لعام 2021، في إطار إعداد الفتى الذهبي للمشاركة والمنافسة في بطولة الشارقة ماسترز، وغيرها من الاستحقاقات المقبلة، بهدف تمثيل الإمارات بصورة جيدة، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

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