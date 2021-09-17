الوصل والبطائح يكملان مربع السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكمل فريقا الوصل والبطائح الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة، عقب تخطيهما أول من أمس في ملعبيهما، فريقي أكاديمية جام وبول أبوف أوول، وفاز البطائح على فريق الجاليات بول أبوف آوول 93 - 59، والوصل على أكاديمية جام 91 - 71.

وفرط فريق «أكاديمية جام» في فرصة بلوغ المربع الذهبي في ظهورهم الأول في مسابقات اتحاد اللعبة، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 45 - 43، بعد أن شهد الشوط الثاني صحوة للاعبي الوصل قادتهم لبسط أفضليتهم المطلقة في نتيجتي الربعين الثالث والرابع 28 - 14 و20 - 12 والفوز في المباراة بفارق 20 نقطة.

ولم يجد البطائح صعوبة في تحقيق انتصاره العريض على «بول أبوف آوول»، بعد أن أحكم قبضته على مجريات اللقاء، ونيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع 24 - 9 و23 - 17 و19 - 11 و27 - 22.

وانضم البطائح والوصل إلى فريقي الشارقة والنصر اللذين انتزعا مبكراً بطاقة التأهل المباشر، بتصدرهما مجموعتيهما الأولى والثانية، بعد أن جاءت صدارة النصر على حساب كل من الوصل و«بول أبوف آوول»، والشارقة للمجموعة الثانية على حساب البطائح وأكاديمية جام، ضرب البطائح موعداً في السابعة والربع من مساء السبت مع النصر في أولى مباريات الدور نصف النهائي، على أن يلتقي في التوقيت ذاته الوصل مع الشارقة، في مواجهتين ستحددان طرفي المباراة النهائية التي ستقام في 21 الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز