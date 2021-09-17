سباق نزوى يدشّن موسم الدراجات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تشهد مدينة نزوى بالشارقة اليوم انطلاق موسم 2021 /‏‏ 2022 للدراجات الهوائية بسباق الفردي العام لمسافة 66 كم للرجال، و33 كم للإناث، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة عريضة تمثل مختلف الفئات وكافة الفرق، الكبار، وتحت 23 سنة، وهواة مواطنين تحت وفوق 40 سنة، وهواة مقيمين، وإناث.

وسيتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام والمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات المشاركة

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة اعتمدت اللائحة الفنية الجديدة للاتحاد، وجدول سباقات وبطولات الموسم بعد الموافقة عليه.

وأنهى مجلس إدارة الاتحاد كافة تحضيرات الموسم الجديد لضمان نجاحه وخروجه بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الاتحاد وبقيمة رياضة الدراجات على مستوى الدولة، وتمنى منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد التوفيق لكافة فرق الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد وكافة فرق الهواة من المواطنين والمقيمين، لتقديم موسم ناجح ومميز يضاف إلى النجاحات التي حققها المجلس الحالي خلال الموسم الماضي، كما تمنى مشاركة أكبر لكافة فرق الإناث المشاركة في منافسات الموسم الجديد، الذي يشهد توفير نظام إلكتروني لدقة وسرعة استخراج النتائج والعديد من التسهيلات.

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