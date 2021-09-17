إماراتي وبولندي يقودان «تحدي الفجيرة» لبناء الأجسام

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي، بمجمع زايد الرياضي، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود المنافسات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

ويضم طاقم الحكام، البولندي باول فيلبورن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام رئيساً، والإماراتي محمد شاهين الحوسني رئيساً للجنة حكام بطولة تحدي الفجيرة، بإشراف عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي.

ويضم طاقم المحكمين كل من الأردني بلال الدويكات، والإيراني أمين چبلي، والعماني عمار الحوسني، والسعودي ملفي الغامدي، والكويتي يوسف فخري، والفلسطيني وسام معروف، والأردني طارق خليل، والجورجية اتينا بولبولوفا، والإيراني فرزاد صميمي، كما تضم القائمة أيضاً، سبعة حكام من ترشيح لجنة الحكام في اتحاد الأجسام، وهم الإماراتيون ناصر الوحشي وعبد الله جمال وخالد الحوسني وخميس الشحي وسليمان الزعابي، وخليل جمال من جزر القمر، وعبد المحيد يزبك من سوريا.

حيادية وشفافية

بدوره، أوضح محمد شاهين الحوسني، أن لجنة الحكام اختارت نخبة من أفضل المحكمين الدوليين، وأعطت الفرصة لحكام جدد، إضافة إلى أصحاب الخبرة في المجال التحكيمي، بهدف تأمين الحيادية الكاملة والشفافية.

من جهة أخرى، بدأ العد التنازلي لانطلاق المنافسات، مع وصول اللجنة المنظمة للجاهزية الكاملة في جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية.

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