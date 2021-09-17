الصدارة والوصافة لمنتخب الإمارات في طواف صلالة

المصدر: صلالة - البيان الرياضي

حسم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، صدارة ووصافة المرحلة الثانية من طواف صلالة العماني للدراجات، التي جرت أول من أمس، لمسافة 106 كم، وذلك من خلال الدراج جابر المنصوري بطل المرحلة، وزميله أحمد المنصوري وصيف المرحلة الثانية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الدراج القطري بلال السعدي، وكان منتخبنا بدأ مشواره في البطولة، بالفوز بالمركز الثاني في السباق التمهيدي، الذي جرى يوم الافتتاح، ومن المقرر أن يختتم الطواف اليوم بسباق 109 كم.

يشهد الطواف مشاركة قرابة 90 دراجاً، يمثلون العديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، في مقدمهم دراجو منتخب الإمارات الوطني، الذين يشاركون في الطواف بتشكيلة تضم 7 دراجين على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز، هم: سيف الكعبي، جابر المنصوري، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، سعيد سويدان، محمد الصباغ، وخالد معيوف، يرافقهم الجهاز الفني والإداري، الذي يضم حمد الطنيجي مديراً إدارياً، وعبد الله سويدان مديراً فنياً، وجمال زرواطي كفني دراجات.

من جانبه، أكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه أبطال الإمارات خلال المرحلة الثانية من الطواف، متوقعاً مزيداً من النتائج المميزة، والظهور المشرف للمنتخب، خلال المرحلتين الختاميتين.

أما الكابتن عبد الله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني، فأكد رضاه التام على نتائج دراجيه خلال المرحلتين الأولى والثانية من الطواف، وأشار إلى أن طواف صلالة، يعتبر طوافاً تمهيدياً وتأهيلياً لمنتخبنا لقياس قدراته، والاطمئنان على جاهزيته، قبل خوض غمار منافسات المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من سباقات دولية وقارية، وطوافات رسمية.

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