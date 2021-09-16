«يد» مليحة والجزيرة يلتقيان النصر والوصل

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يتطلع فريقا اليد في ناديي مليحة والجزيرة، تأكيد صدارتهما لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وتسجيل انتصارهما الثاني على التوالي، حين يحلان في الخامسة عصر غد، ضيفين على فريقي النصر والوصل، في مباراتين لحساب افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة.

ويتسلح مليحة بزخم الانتصار في الجولة الافتتاحية، حين فاز على الوصل بنتيجة «26-24»، فيما يسعى النصر، وعلى أرض صالة ناديه، في تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين فاز على مليحة في إياب الدوري بنتيجة «30-27»، خصوصاً أن رجال «العميد»، استهلوا دوري الموسم الحالي في الثالث من سبتمبر الجاري، بخسارة ثقيلة أمام العين «27-37».

لقاء التحدي

ويتطلع فريق الجزيرة، خلال استقباله فريق الوصل، للفوز وحصد نقاط المباراة، يستهدف بنهايتها تعوض خسارته نهائي «السوبر الإماراتي»، التي جاءت بصعوبة أمام الشارقة، بواقع «26-24»، في ظل طموحات مشروعة للاعبي «فخر أبوظبي»، في مواصلة زخم الانتصارات في الدوري، والحفاظ على الصدارة، بعد أن استهلوا الجولة الأولى في الثالث من هذا الشهر، بانتصارٍ عريض على دبا الحصن، جاء بفارق سبعة أهداف، وبنتيجة «25-17».

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