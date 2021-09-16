دبي تحتضن «نصف ماراثون المدينة» 15 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» الذي تنظمه شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، 15 أكتوبر المقبل في منطقة مركز دبي المالي العالمي، موفراً للرياضيين من العدائين وعشاق اللياقة البدنية فرصة للمنافسة لمسافة 21 كيلومتراً، مع خيارين إضافيين يشملان مساراً كلاسيكياً لمسافة 5 كلم وآخر سريعاً لمسافة 10 كلم، بما يناسب قدرة كل مشارك.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: «يعود سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة إلى الواجهة للعام الثالث على التوالي، ليوفر لمجتمع العدائين المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الذين يتبنون أسلوب حياة صحي ورياضي، تجربة ركض آمنة في الهواء الطلق، وكان السباق بنسخته الأولى لعام 2019 قد شهد مشاركة حوالي 2500 عداء من الإناث والذكور.

ضمن فئات مختلفة. واليوم، ونظراً لما حققه السباق من نجاح في الدورتين السابقتين، كلنا ثقة بما ستشهده نسخة هذا العام من ارتفاع ملحوظ بنسبة المشاركة، حيث يسعى المزيد من الأفراد اليوم لتبني نظام حياة صحي وأسلوب رياضي متكامل ومدروس».

مسار

وتبدأ منافسات السباق من أمام مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي وتنتهي في المكان ذاته، وسيعبر المشاركون أمام العديد من المعالم السياحيّة في الإمارة، مما سيتيح لهم الاستمتاع بتجربة فريدة للركض على مسار عصري وسط مدينة دبي النابضة بالنشاط والحيوية، وفي واحد من أشهر الأحياء المالية في العالم، كما سيستمتعون بمشاهدة المعالم المعمارية الشهيرة في دبي أثناء السباق.

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