أكاديمية فاطمة بنت مبارك تكرّم خريجات التربية الرياضية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

كرّمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خريجات قسم التربية الرياضية بجامعة الإمارات في ظل التعاون بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات العلمية والعملية والمساهمة في زيادة الوعي في تخصص الصحة والتربية البدنية، حيث تسعى الأكاديمية، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إلى جعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية.

وعبّرت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة، عن سعادتها بالخريجات وقالت: «قامت الأكاديمية بالتنظيم والتنسيق مع جامعة الإمارات بوضع برامج تدريبية للطلبة الملتحقين بقسم التربية الرياضية، وقمنا بدعوة الطالبات للالتحاق بالبرامج الموضوعة، وقمنا بتكثيف الجهود مع فريق العمل بالجامعة الذين وفروا كل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإنجاح المشروع، كما قاموا بتوفير المختبرات العلمية والقاعات الدراسية والمنشآت الرياضية الضرورية للعملية التعليمية، ونيابة عن الأكاديمية أتوجه بالشكر لهم على كل ما قدموه طوال الفترة الماضية».

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